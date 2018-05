Na jaren weer boete voor illegal vissen in Surinaamse wateren

PARAMARIBO, 10 mei – Na jaren van vissen in troebel water is weer een vissersvaartuig beboet op Surinaams grondgebied. Het fenomeen heeft zich kunnen ontspinnen dankzij een gezamenlijk optreden van de Surinaamse Kustwacht en de marine van het Nationaal Leger. Dit meldt de Times of Suriname. Geen van de twee is de afgelopen jaren echt actief geweest. Sinds de aanslagen op vissers in het maritiem gebied, lijkt zich een renaissance te voltrekken. Het is precies waar veel vissers op beducht zijn.

Het troebele water van de Surinaamse visbusiness heeft menigeen er wel bij doen varen. Vandaar ook het verzet tegen sporadische pogingen om er meer orde in te krijgen. De eerste ‘vangst’ van de kustwacht en marine mag misschien mager heten, belangrijker is dat er een teken van leven wordt gegeven. Vijf en twintig honderd Surinaamse dollar (ongeveer tweehonderd en vijftig euro). Dat is de hoogte van de ‘eerste’ boete.

Zoveel kregen een kapitein en zijn bemanning opgelegd voor het vissen zonder vergunning. Maar ook bleek het vaartuig niet te beschikken over een bemanningslijst. Zo’n lijst moet weergeven wie er allemaal aan boord is. Het vaartuig werd aangehouden toen een kustwachtvaartuig het ergens op zee tegenkwam. Wat is Suriname niet allemaal misgelopen voordat het met de zeepiraterij zo de spuigaten uitliep…