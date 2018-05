Parlementariër vreest politiek misbruik armoede onder Surinamers

PARAMARIBO, 9 mei – Het medeleven dat tegenwoordig wordt betuigd als weer eens een politicus armenhulp aanbiedt, is niet gespeend van eigen belang. Dit stelt parlementariër Mahinder Jogi van de oppositionele VHP. Het is schering en inslag met al de hulppakketten die geboden worden. Onlangs nog werd in een populair televisieprogramma namens minister Gilmore Hoefdraad van Financiën hulp aangeboden. Is er dan echt sprake van empathie?

Je zou denken van wel met al de armoede die om zich heen grijpt en maar slachtoffers blijft maken. Maar politici zijn nu eenmaal politici. “Als je in armoede leeft, dan doet het je goed. Maar de hoge functionarissen willen sympathie terugwinnen voor de komende verkiezingen”, zegt Jogi tegenover De West. Het is ronduit belachelijk dat van president tot minister zich werpt op sociaal werk en armoedebestrijding.

Je zou denken dat het overgelaten kon worden aan het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. In dit verband springt ook het idee in het oog om schoolvoeding te introduceren vanaf volgend jaar. Jogi vermoedt er evenzeer misbruik achter. Hij vreest dat er weer lieden bij zullen zijn die zich willen volvreten aan de honger van schoolkinderen. Het lijkt een goede tijd om politiek en financieel te teren op armoede.