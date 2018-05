Oppositie ziet geen verbetering situatie gezondheidszorg in Suriname

PARAMARIBO, 9 mei – De gezondheidszorg in Suriname wordt maar niet beter. Dit stellen leden van de oppositie. De regering zal het parlement moeten uitleggen waarom deze belofte niet wordt nagekomen. In het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode tot 2021, worden wel verbeteringen in het vooruitzicht gesteld. Volgens de oppositie zijn er te veel misstanden. Burgers moeten diep in de buidel tasten, hoewel ze een ziektekostenverzekering hebben.

Deze grote onrechtvaardigheid maakt het moeilijk te geloven dat het beter zal worden. Nu blijkt ook dat cliënten van verzekeringsmaatschappijen niet met hun ziektekostenverzekering terecht kunnen bij de radioloog. De oppositiepartijen NPS, VHP, Pertjajah Luhur, ABOP en DOE verwachten een grondige uitleg van de regering. Het kan er bij de oppositiepartijen niet in dat er steeds een tekort is aan medicamenten.

Ook blijkt dat het betalen van subsidies voor de ziekenhuizen vaak laat geschiedt. Het Staats Ziekenfonds, dat de meeste cliënten telt, is ook regelmatig niet in staat schulden te voldoen. De oppositie wil ook informatie over een inkopen die minister Rudolf Elias van Volksgezond recent heeft verricht in het buitenland. Het parlement komt binnenkort bijeen om behalve over gezondheid, ook over de visserijindustrie te praten.