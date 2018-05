Somohardjo ziet samenwerking met ABOP zitten

PARAMARIBO, 8 mei – Paul Somohardjo de voorzitter van Pertjajah Luhur in Suriname ziet een samenwerking tussen de PL en de ABOP in de toekomst wel zitten. Dit maakte Somohardjo bekend in zijn verjaardag toespraak zondag 6 mei in het PL-centrum. Volgens hem is geen enkele politieke partij in staat om alleen de verkiezingen in te gaan en ook nog te winnen. Overwinning kan alleen door samenwerking met andere partijen. Somohardjo liet ook een waarschuwing horen richting zijn tegenstanders waarbij hij aangeeft dat niemand de PL zal beletten om samen te werken met andere politieke partijen.

Ronny Brunswijk voorzitter van de ABOP benadrukt de woorden van Paul Somohardjo. Volgens Brunswijk moet het kunnen dat Javanen, Marrons en andere bevolkingsgroepen samenbundelen om bij de eerstvolgende verkiezingen in 2020 de verkiezingswinst te behalen. Brunswijk zei verder dat er geprobeerd wordt om een stelsel in te voeren dat samenwerken onmogelijk maakt. Dat zal ons niet ervan weerhouden om ons toch samen te bundelen.

Ook Santokhi, Hok en Nain hebben elk op hun eigen manier opgeroepen tot samenwerken. Santokhi memoreerde dat de PL-voorzitter grote hoogten heeft bereikt dankzij zijn inspanningen en beproevingen heeft doorstaan, ondanks tegenslagen op het politieke veld. Volgens Santokhi zijn er nog twee grote politieke uitdagingen voor Somohardjo. De ene is een berg vol crisis, corruptie, wanhoop en ellende, die de ontwikkeling van Suriname tegenhoudt. De tweede uitdaging is de berg van Mozes, de berg van hoop en geloof om de problemen van Suriname te overwinnen.

Somohardjo werd 75 jaar en is al bijkans vijftig jaar in de politiek. Hij heeft aangekondigd dat de verkiezingen van 2020 de laatste zijn waar hij aan zal meedoen. Wat er ook gebeurt, hij stopt na de verkiezingen van 2020 met de politiek.