Surinaamse bursalen in Cuba al bijna een jaar blut

PARAMARIBO, 8 mei – Surinaamse bursalen in Cuba hebben al bijna een jaar geen geld ontvangen. De maandelijkse uitkering van de overheid is niet betaald. Dit meldt de Times of Suriname. De studie aan een Cubaanse universiteit wordt geheel gedekt door Havanna. Alleen het onderhoudsgeld moet door de Surinaamse overheid worden ingebracht. Dat gebeurt nu al een hele tijd niet, wat leidt tot grote bezorgdheid.

Doorgaans wordt het beursgeld voor het begin van het collegejaar overgemaakt. De laatste twee jaar gebeurde het erg verlaat, ruim een half jaar later. Maar voor dit collegejaar is er totaal geen zicht. Vanuit Paramaribo komt er maar geen bericht of geruststelling. Volgens minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap & Cultuur wordt de achterstand veroorzaakt door administratieve procedures.

Die moeten allemaal gevolgd worden voor er resultaat komt. Maar ook gewoon geldgebrek bij de overheid moet de achterstand in de hand hebben gewerkt. De studenten hebben intussen het ministerie gevraagd om bijstand. “Ik heb twee weken terug het verzoek onder mijn aandacht gekregen. Het kan niet dat onze studenten in het buitenland, in welk land dan ook, zo lang moeten wachten”, zegt Ferrier.