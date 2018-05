Guyana stuurt delegatie naar Suriname in nasleep vissermoorden

PARAMARIBO, 5 mei – De Guyanese regering stuurt een delegatie naar Suriname. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut. Het bezoek volgt in het kielzog van de calamiteiten in Surinaamse wateren. Georgetown is bezorgd na de moordaanslagen op Guyanese vissers. De twee landen hebben de handen ineen geslagen om de rust terug te brengen. “Na kort overleg tussen minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie en zijn collega van Guyana is besloten dat een hoge delegatie afreist om gesprekken te voeren over eerdergenoemde samenwerking”, meldt het NII.

De delegatie wordt geleid door minister Khemraj Ramjattan van Publieke Veiligheid. Guyana behoort tot de buurlanden waar inetns contact mee wordt onderhouden sinds het drama op zee. Van regeringszijde zijn de nodige maatregelen getroffen om de Guyanese vissersgemeenschap zo goed als kan tegemoet te komen. Onder meer heeft minister van Landbouw Veeteelt & Visserij Lekhram Soerdjan vergaderd met het visserscollectief.

De vissers hebben onder meer aangedrongen op ordening van het vergunningenbeleid. Het laatste is opmerkelijk omdat vooral de vissers zich vaker hebben verzet tegen ordening. Sinds de laatste regering Venetiaan (2005-2010) is getracht volgsystemen te plaatsen in vissersvaartuigen. Dat moet niet alleen de veiligheid dienen, maar ook meer zich bieden op de vangstgedragingen van vissers.