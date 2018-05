Beste president, SURINAME is geen bacovenwinkel!

PARAMARIBO, 5 mei – “Suralco is geen bacovenwinkel.” Weer eens zo een onverklaarbaar vreemde uitdrukking van de ‘President van de Republiek Suriname’. Een onbegrijpelijke reactie, toen journalisten de eerste burger met zijn neus op de feiten drukten. Alcoa, het Amerikaanse moederbedrijf van Suralco, is over de schreef gegaan. Buiten de afspraken met de regering Bouterse om is getracht de chemisch riskante fabriek te Paranam te ontruimen. Nu zegt Bouterse dat Suralco geen bacovenwinkel is.

Een bacovenwinkel in de Surinaamse context betekent zoveel als troebel water. Een plek waar iedereen zijn gang gaat en waar het goed vissen is. Een rommeltje dus. Bouterse slaat met zijn opmerking de plank grandioos mis. Niet Suralco, maar Suriname wordt gezien en bejegend als een bacovenwinkel. Alcoa dacht een loopje te nemen met vooral het parlement, waar ook Bouterses eigen NDP geen knollen voor citroenen pikt.

Het is ook waarom het Bouterse en zijn ‘presidentiële commissie’ maar niet lukt wijziging van de Brokopondo-overeenkomst door te drukken. Een wijziging die niet naar de zin is van het parlement. Parlementariërs vinden de wijziging te zeer in het nadeel uitvallen van hun land. Het geeft te denken als Bouterse niet eens veinst verontwaardiging te zijn. Hoe het ook zij, Suriname is geen bacovenwinkel! Een beetje nationalisme zal het Alcoa wel te kennen moet geven.