Filmmaker Ida Does zet documentaire over Anton de Kom online

AMSTERDAM, 5 mei – Ter gelegenheid van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Nederland, op 4 en 5 mei, heeft filmmaker Ida Does haar prijswinnende documentaire ‘Peace, memories of Anton de Kom’ op YouTube beschikbaar gesteld voor het publiek. Cornelis Gerhard Anton de Kom was een Surinaams anti-koloniale schrijver, nationalist en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij publiceerde in 1934 zijn befaamde boek ‘Wij slaven van Suriname’.

De Kom, die in 1945 overleed in Sandbostel, een buitenkamp van het concentratiekamp Neuengamme, was in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog actief bij het verzet in Den Haag, o.a. door deelname aan het illegaal verzetsblad De Vonk. In de film blikken de kinderen van De Kom, Ad, Judith en Cees terug op hun jeugd. Hierin speelt de strijd en de dood van hun vader Anton de Kom (1898-1945)een centrale rol.

In een verklaring zegt de regisseur: ‘Het op 4 mei stilstaan bij de mensen die zijn omgekomen in de strijd tegen het nazisme is voor ons allen van belang. Anton de Kom was een uitzonderlijke historische persoon. Zijn leven en strijd blijven een bron van inspiratie en reflectie. Zijn internationale instelling bracht hem ertoe om, ook na het onrecht dat hem door de witte koloniale overheid was aangedaan, zij aan zij te strijden met zijn witte en Indonesische kameraden. Zijn vrijheidsdrang kostte hem uiteindelijk zijn eigen vrijheid en zijn leven.’

Bekijk de prijswinnende documentaire hier: