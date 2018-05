Voetbalcompetities Suriname stopgezet, toenemend geweld tegen scheidsrechters

PARAMARIBO, 5 mei – Alle officiële competities in Suriname zijn stopgezet. Volgens de Surinaamse Voetbal Bond, SVB, is het een ‘signaal’. Voetbalfans en voetballers zelf moeten leren met hun handen af te blijven van scheidrechters. Het signaal geldt ook de autoriteiten. Het geweld giert zowaar door de klauwen. Menige scheids is al met kapverwondingen in het ziekenhuis beland. Het lijkt alleen maar erger te worden in plaats van beter.

De SVB vindt het nu meer dan welletjes. “Wij willen hiermee een signaal afgeven aan de leiding van de verenigingen en bonden om op te treden tegen supporters die door hun wangedrag de voetbalsport een slecht imago geven. Ook moet het signaal de politie bewust maken van de veiligheid die rondom de wedstrijden niet is gegarandeerd”, zegt SVB-directeur John Muntslag tegenover de Ware Tijd. Het zal een week duren.

Net zo lang zullen de fans het zonder hun geliefde bezigheid moeten stellen. De SVB gaat er vanuit dat ook de autoriteiten zich bewust worden van de ernst. “Wij hebben begrip voor de onderbezetting van de politie, maar hoe dan ook is het overheidstaak om voor de veiligheid te zorgen”, aldus Muntslag. Verontrustend vooral is dat steeds vaker het publiek zich bemoeit met conflicten op het voetbalveld.