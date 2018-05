Muzikale theaterdocumentaire over Anton de Kom en Mohammed Hatta

AMSTERDAM, 5 mei – Theater Na de Dam presenteert ‘Hatta & De Kom’, een muzikale theaterdocumentaire over de vergeten geschiedenis van twee overzeese verzetsstrijders. In een muzikale en ritmische theaterdocumentaire duikt Orkater/Sir Duke in de geschiedenis van haar diaspora en brengt de vergeten verhalen van twee overzeese verzetsstrijders tot leven. Met Caribische klanken en de mysterieuze sound van Indonesië en Suriname neemt Orkater/Sir Duke het publiek mee op reis naar het vooroorlogse koloniale Holland, waarin de Surinaamse Anton de Kom en de Indonesische Mohammed Hatta strijden voor zelfstandigheid van hun land.

Tijdens een verblijf in Nederland in de jaren twintig kruisen zij elkaars pad. Die ontmoeting brengt hen tot een gezamenlijk gedachtegoed dat een bron van inspiratie bleek voor het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hatta & De Kom is het vervolg op Anton & Anton dat vorig jaar tijdens Theater na de Dam gepresenteerd werd. Op uitnodiging van Theater na de Dam werkt Orkater/Sir Duke dit onderzoek in vier weken uit tot een voorstelling over verzet, loyaliteit en broederschap.

Hatta & De Kom is een samenwerking tussen Orkater, Theater na de Dam en Theater Bellevue en is van 2 t/m 10 mei 2018 in Theater Bellevue te zien en op 18 mei in Bijlmer Parktheater.