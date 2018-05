Paul Somohardjo viert 75ste verjaardag groots in Suriname

PARAMARIBO, 4 mei – Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (r) woensdag tijdens een ‘Slametan’, een Javaans religieus feestmaal. Dit ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. In verband met zijn verjaardag bouwt Somohardjo zaterdag 5 mei een groot feest in zijn partijcentrum te Beekhuizen aan de voet van de Wijdensboschbrug in Suriname, compleet met politieke praat.

Somohardjo deed zijn intrede in de politiek als lid van de Nationale Partij Suriname. In de jaren zeventig werd hij voor het eerst lid van het parlement. In de aanloop naar Surinames staatkundige onafhankelijkheid, speelde Somohardjo een voorname rol. Hij behoorde tot de drie leden van de regeringsfractie die tegen de onafhankelijkheid waren.

Somo zal zaterdag de informele aftrap geven voor zijn laatste politieke strijd. Hij heeft namelijk al aangekondigd om na de verkiezingen van 2020 niet meer mee te dingen naar het voorzitterschap van de partij.

