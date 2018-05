Weer lichamen van vissers geborgen in Suriname

PARAMARIBO, 4 mei 2018 – Twee geborgen lichamen, in de zaak van de gewelddadige aanval op vissers, zijn vrijdagmiddag naar Paramaribo gebracht door de Kustwacht en Maritieme Politie in Suriname. De lijken zijn in beslag genomen door de politie en naar het mortuarium afgevoerd. Volgens dagblad De Ware Tijd waren de lijken eerder gelokaliseerd in de buurt van de Wia Wiabank, maar toen moeilijk bereikbaar.

Het onderzoeksteam van het Korps Politie Suriname dat belast is met het onderzoek van de zeepiraten aanval gepleegd in de nacht van 27 op 28 april is nog steeds op zoek naar de juiste personalia van slachtoffers betrokken bij de aanval. Het is van belang voor de politie om een volledige lijst met de juiste gegevens( naam, voornaam, geboorte datum, ID nummer of paspoortnummer) van de slachtoffers te hebben.

In dit kader worden familieleden opgeroepen om zich zo spoedig als mogelijk te begeven naar de afdeling Kapitale Delicten, gevestigd aan de Havenlaan Zuid nummer 1, beter bekend als politie bureau Nieuwe Haven, bovenste verdieping, met medeneming van relevante documenten( copie Id kaart, paspoort en foto). De afdeling Kapitale Delicten is te bereiken op de nummers 403645/403252.

Op de samenleving wordt een beroep gedaan om informatie die kan bijdragen aan opheldering van deze zaak te delen met de politie. Dit kan persoonlijk geschieden of telefonisch op voornoemde nummers of via de gratis tiplijn 179.