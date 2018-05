Comedians Quincy Menso en Gilion Slory naar Suriname

AMSTERDAM, 4 mei – De Amsterdamse comedians Quincy Menso en Gilion Slory komen naar Suriname voor een promotour waar ze op 2 evenementen zullen staan. Met deze tour willen de heren kennis maken met het Surinaams publiek en vooral ook met Surinaamse collega’s samenwerken. Quincy en Gilion zullen als afsluiter staan tijdens het communicatie congres 2018 op de laatste dag, 25 mei in TBL Cinemas. Op 26 mei treden de comedians ook samen met Surinaamse collega’s op bij de Central Comedy Show op 26 mei in CCS. De comedians zullen hun verhaal in een hoog tempo vertellen, gecombineerd met grappen en improvisatie.

Het communicatie congres is het tweejaarlijks terugkerend evenement in Suriname, waaronder professionals zoals: Marvin Pollack, Eva Stroo, Angela van der Kooye, Jorgen Power, Dirk Currie, Steven Reyme, Reina Kolf etc, op het gebied van Communicatie hun kennis en ervaringen zullen delen met de participanten. Het gebeurt allemaal op 24 mei en 25 mei 2018 in TBL Cinemas – Suriname. Het thema voor dit jaar is “The glitter and glamour of internal communication – the purpose to communicate”.

Quincy Menso(1988) is een presentator, comédian en acteur uit Amsterdam. In de afgelopen 10 jaar heeft Quincy al veel mooie dingen voor een zeer divers publiek gedaan, waaronder een eigen Webserie “Echte gangsters in zuidoost” en nu de razend populaire webserie “Effe checken” met Lucinda Sedoc. Quincy heeft met zijn stand up comedy shows o.a. gestaan in: de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, Bijlmerpark theater, de Meervaart, de Doelen , Curacao Teatro Luna Bloa en het Thalia theater in Suriname. Naast comedy, zang en theater vlogt hij ook over maatschappelijke kwesties.

Gilion Slory(1983) is eveneens een comédian en acteur, geboren in Suriname en opgegroeid in Amsterdam. Gilion heeft afgelopen jaren op diverse podia gestaan w.o comedyshow “Fatu” en bij Get Known Comedy. En stond zelfs in het voorprogramma van comedians als Jorgen Raymann en Den Boy. Zijn frisse kijk op humor maakt Gillion een grote aanwinst voor de comedywereld. 2018 wordt het jaar van Gilion Slory , met zijn nieuwe show: Gilion & Friends, die eind 2018 van start gaat.