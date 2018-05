Vandaag Stille Loop voor vermiste vissers: Pray for Suriname

PARAMARIBO, 4 mei – Er komt vrijdagmiddag in Paramaribo een Stille Loop in nationale rouw en respect naar alle ten onrechte overledenen en slachtoffers van criminaliteit in Suriname. Directe aanleiding voor de loop is de afschuwelijke tragedie die zich precies een week geleden heeft afgespeeld voor de kust van Suriname. Daar vond een bloedige aanval plaats op vijf vissersboten.

De bemanningsleden van de boten werden mishandeld met kapmessen waarna ze in zee werden gegooid. Van sommigen werd hun lichaam verzwaard met auto-accu’s of met de ankers van de schepen. Slechts vijf van de twintig vissers wisten levend aan land te komen. Volgens Surinaamse vissers gaat om een vergelding door een zeeroversbende waarvan de leider een paar weken geleden in Suriname is vermoord.

De loop is ook bedoeld om aandacht te vragen voor andere slachtoffers van roofovervallen, verkrachtingen maar ook verkeersslachtoffers en overleden babies. Kortom voor alle slachtoffers van de verruwing van de criminaliteit in Suriname, aldus de initiatiefnemers The Next Generation. Deelnemers wordt gevraagd om in zwart/wit gekleed te komen. De loop vindt plaats op vrijdag 4 mei om 17.00u bij het oud Vlaggeplein (Lim A Po straat).