Geld voor rehabilitatie historisch fietspad in Commewijne

COMMEWIJNE, 3 mei – Directeur Reina Raveles van Handel, Industrie en Toerisme (l) en directeur en mede-eigenaar Sirano Zalman van het toeristenoord Frederiksdorp in Suriname, woensdagmiddag bij de ondertekening van een sponsoringscontract. Het contract maakt de weg vrij voor de rehabilitatie van 10km historisch fietspad en de aanleg van nog eens 3km, plus de bouw van 7 bruggen in Commewijne.

Het autovrij pad heeft een lengte van 24km en slingert achter langs de toeristische trekpleisters, die deel uitmaken van de North Commewijne Tourism Cluster. De ondertekening vond plaats op Frederiksdorp, het grootste ressort in de cluster.

Het project kost ruim US$ 300.000, deels gefinancierd via het Pilot Innovation for Firms in Suriname (IFS), een activiteit van het Suriname Business Climate and Innovation Program (SUBCIP). Andere sponsors zijn Staatsolie NV en de Internationaal Ontwikkelingsbank (IDB). De duur van het project is geschat op 18 maanden.