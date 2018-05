Opnieuw visser door piraten gedood in Surinaamse wateren

PARAMARIBO, 3 mei – Er is weer een visser gedood. Volgens de eerste berichten hebben rovers weer toegeslagen. Een vissersboot is aangevallen en de kapitein zou zijn gedood. Wat er van de overige bemanning terecht is gekomen, is niet bekend. Terwijl de zoektocht naar de slachtoffers van de aanslag enkele dagen terug nog wordt voortgezet, blijken de piraten hun gang te gaan.

De kustwacht en eenheden van leger en politie kammen het gebied af waar de eerdere aanslag plaats vond. Het heeft er veel van dat er een ware slag gepleegd wordt. Eerder hebben zich aanslagen voorgedaan, waarbij zelfs incidenteel doden vielen. Maar deze keer lijkt het helemaal los te barsten. Volgens verklaringen van de voornamelijk Guyanese vissers, gaat het steevast om landgenoten.

Onder de vissers, van wie het overgrote deel uti Guyanezen bestaat, is de concurrentie groot. Vooral de eigenaars van kleine vloten hebben het op elkaar gemunt. Onlangs is één van deze ondernemers voor zijn woning in Paramaribo beschoten. De man overleefde de aanslag niet. Bij de aanslag vorige week op vijf vaartuigen, zijn zestien vissers te water geraakt. Drie lijken zijn intussen geborgen.