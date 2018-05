Internationale conferentie vanwege lustrumherdenkingen in Suriname

PARAMARIBO, 1 mei – De Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert van 18 tot 23 juni een grote internationale conferentie ter gelegenheid van een aantal lustrumherdenkingen in het jaar 2018, namelijk: 165 jaar immigratie van Portugezen; 165 jaar immigratie van Chinezen; 155 jaar afschaffing van de slavernij; 145 jaar begin van de immigratie van Hindoestanen; 100 jaar formele beëindiging van de immigratie van Hindoestaanse contractarbeiders en het 50-jarig bestaan van de Universiteit van Suriname.

De conferentie is getiteld: “Legacy of Slavery and Indentured Labour. Linking the Past with the Future”. Het onderwerp is de erfenis van slavernij en contractarbeid en vraagstukken met betrekking tot migratie, diaspora en identiteitsvorming. Het doel van de conferentie is om resultaten van wetenschappelijk onderzoek over genoemde onderwerpen uit te wisselen, het vormen van netwerken tussen wetenschappers uit verschillende delen van de wereld en om wetenschappelijke publicaties te bevorderen. De universiteit verwacht dat de uitwisseling van kennis en ideeën zal leiden tot kennisverrijking van de deelnemers, maar dat deze op langere termijn een bijdrage zal leveren tot de bevordering en ontwikkeling van de wetenschap in Suriname en zal bijdragen tot de ontwikkeling van de samenleving.

Het Universiteitsbestuur, heeft in mei vorig jaar een organisatiecomité benoemd dat belast is met de voorbereiding en de organisatie van de conferentie en met het zoeken naar de nodige middelen daarvoor. De conferentie wordt georganiseerd door de Universiteit is samenwerking met het Nationaal Archief Suriname (BIZA), het Directoraat Cultuur en culturele organisaties uit verschillende etno-culturele groepen, zoals NAKS, Federasi fu Afrikan Srananman, de NSHI, de CUS en de VHJI. De openingssessie vindt plaats op maandag 18 juni om 7 uur in het Staatsoliegebouw van het IGSR.