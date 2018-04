Donna Tjin Kam Jet solliciteert naar burgemeesterschap Amsterdam

AMSTERDAM, 1 mei – Amsterdam is op zoek naar een nieuwe burgemeester en die vindt zij misschien in Donna Tjin Kam Jet. De 58-jarige doet namelijk een gooi naar het burgemeesterschap in Amsterdam. Dat zegt zij in een exclusief gesprek met het BRASA TV programma ‘Brasa Talk’. Tjin Kam Jet is een zeer bewogen vrouw die haar internationale ervaring en bijzondere skills wilt inzetten voor een meer verbonden hoofdstad.

Aan haar gesprekspartner Roy Ristie, onthult ze in BRASA TALK wat haar beweegredenen zijn om als vrouw met Surinaamse roots naar dit hoge ambt te solliciteren. Zij heeft zich reeds in 2006 ingezet voor een vrouwelijke Burgemeester in de hoofdstad van Nederland. Zelf is ze actief op o.a. het gebied van Kunst, Cultuur en overdracht d.m.v. het verzorgen van cursussen.

Op dit moment buigt het college van B&W zich over de sollicitaties en de gesprekken zullen zeer binnenkort plaatsvinden. De kandidaat ‘Burgermoeder’ hoopt binnenkort opgeroepen te worden voor een nader gesprek n.a.v. haar sollicitatiebrief van enkele maanden geleden. Op Keti Kotidag (1 juli) zal naar verwachting bekend worden wie de nieuwe Donna of Don Juan van Amsterdam wordt.

Het programma Brasa Talk komt dinsdag 1 mei om 22.00 on-line en is dan ook op Salto 1 wereldwijd te zien.