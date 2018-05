Opnames Surinaamse film ‘Wiren the movie’ van start

PARAMARIBO, 1 mei – Het is eindelijk zover, de opnames van ‘Wiren The Movie’ zijn onlangs in Suriname begonnen. Het verhaal van ‘Wiren The Movie’ handelt over het leven van een hindoestaanse jongen uit het district Nickerie, die doof geboren is. Hij wilt echter niet bij de pakken neerzitten maar verder in het leven gaan. Daarbij zal hij zeker obstakels tegen komen.

De regie van deze film ligt in de getalenteerde handen van Ivan Tai a Pin, die geïnspireerd raakte door het verhaal van Forrest Gump. Volgens hem is de film een echte bioscoopfilm, waarbij iedereen zal kunnen genieten van de schoonheid van het rijstdistrict. Sander Coumou is in deze film de director of photography en hij geeft aan dat er voor ‘Wiren The Movie’ hele mooie locaties zijn uitgekozen zoals de grote wijde landschappen.

Men moet er wel rekening mee houden dat voor zo een grote productie het een en ander omgelegd kan worden zoals het verkeer. De hele film speelt zich af in het jaar 1988 dus kan men tijdens het filmen geen hedendaagse auto in beeld brengen. Het kan ook gebeuren dat tijdens het filmen mensen in de directe omgeving gevraagd zullen worden om wat stiller te zijn. Maar dat is allemaal nodig om de kwaliteit van de film te verhogen. De filmopnames duren tot 20 mei en komend weekend wordt in Saramacca gefilmd.