Kevin Lyttle headliner op Festival WKND | KICK OFF zaterdag 12 mei

ZOETERMEER, 1 mei – De bekende Caribische artiest Kevin Lyttle is op zaterdag 12 mei een van de headliners tijdens het Festival WKND | KICK OFF in Silverdome Zoetermeer. Lyttle scoorde eind 2003 een absolute wereldhit met Turn Me On, welke ook in Suriname heel populair werd. Naast Kevin Lyttle staan die avond ook nog andere topartiesten waaronder Dyna, Ronnie Flex, Jonna Fraser, Freddy Moreira en Sevn Alias.

Het Festival WKND | KICK OFF in Silverdome Zoetermeer is een voorbode op de 2e editie van Festival WKND op 19 | 20 | 21 mei met 5 Festival Areas en méér dan 20 artiesten in maar liefst twee steden tegelijk: Zoetermeer (Silverdome) én Amsterdam (The Box). Eén week van tevoren op zaterdag 12 mei wordt het festival spectaculair geopend met de vétste artiesten tijdens Festival WKND | KICK OFF!

Kevin Lyttle alias Lescott Kevin Lyttle Coombs (Saint Vincent, 14 september 1976) is een soca-, R&B- en dancehall-artiest, uit Saint Vincent en de Grenadines. Zijn grootste hit ‘Turn Me On’ werd in 2001 opgenomen, en was al snel populair in de Caraïben. Via clubs bereikte het nummer Europa. In 2003 tekende Lyttle een contract bij Atlantic Records.

Zijn grootste hit: