President Suriname met first lady en vier ministers naar Brazilië

PARAMARIBO, 1 mei – Het is een nationale vrije dag vandaag in Suriname, i.v.m. de Dag van de Arbeid, maar de president van het land werkt toch hard door. President Bouterse is vandaag namelijk op werkbezoek naar Brazilië. Dit op uitnodiging van zijn ambtgenoot Michel Temer. Het betreft een officieel staatsbezoek aan Brazilië meldt het NII.

Met hem reizen mee first lady, Ingrid Bouterse-Waldring en 4 ministers te weten de ministers van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, Ronni Benschop van Defensie, Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt & Visserij en Stuart Getrouw van Justitie en Politie.

De regeringsleiders zullen zich buigen over relevante regionale onderwerpen. Tevens zullen er bilaterale gesprekken gevoerd worden tussen de ministers en hun Braziliaanse collega’s. Voorts ligt het in de bedoeling gedurende dit bezoek enkele overeenkomsten te ondertekenen in het kader van onder ander de bevordering van investeringen, politionele samenwerking, ondersteuning van de landbouw sector en capaciteitsversterking.

De delegatie keert op 3 mei terug naar Suriname.