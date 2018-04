Daphne Veldkamp uit Suriname 2e op Caribbean Next Top Model

PARAMARIBO, 29 apr – Afgelopen maandag meldde het Surinaams magazine Parbode ten onjuiste dat de 21-jarige Daphne Veldkamp uit Suriname de vierde cyclus van Caribbean Next Top Model zou hebben gewonnen. “Hoewel de officiële uitslag pas op woensdag 25 april wordt bekendgemaakt, is het eindresultaat al gepubliceerd op de website wikipedia.org” schreef het magazine. Op woensdag 25 april werd echter duidelijk dat niet Daphne Veldkamp uit Suriname, maar Le Shae Riley uit Trinidad & Tobago won.

Het nieuws van Parbode werd door vele andere Surinaamse media overgenomen en verder verspreid. Waarom Parbode ervoor koos om op maandag het nieuws wereldkundig te maken, terwijl de finale van de competitie pas 2 dagen later op woensdag 25 april werd uitgezonden, is niet duidelijk. Het magazine uit Suriname heeft het artikel inmiddels verwijderd maar het is hier nog te lezen.

Caribbean Next Top Model is een Caribische reality-tv-show ala America’s Next Top Model waarin jonge dames uit de regio strijden om de titel van Caribbean’s Next Top Model en de kans om hun carrière in de modelindustrie te beginnen. Zestien kandidaten namen deel aan het vierde seizoen van de show, die op 14 februari begon. Vorig jaar won het Jamaicaanse model Shanique Simson.(FOTO: (c) Caribbean Next Top Model – Photographer: Pedro Virgil)