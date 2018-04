Caribbean Pinkster Party met TRAFASSI – zondag 20 mei

Op zondag 20 mei 2018 (1e Pinksterdag) is het weer tijd voor de traditionele Caribbean Pinkster Party in de Sir Winston Club te Rijswijk met topformatie TRAFASSI. Tussendoor draait DJ SENZY de lekkerste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek uit Suriname. Het wordt een heerlijke dansavond op zondag (maandag zijn we vrij) van 23.00u – 04.00u, met top live entertainment!

Speciaal voor alle fans zijn er nu 50 stuks SUPER EARLY BIRD tickets van slechts 10 euro te koop! LET OP: deze zijn *alleen hier online* te koop. Wees er snel bij want OP=OP! Normale voorverkoop prijs is 15 euro(poort duurder).

EXCLUSIEF: Boek een eigen VIP TAFEL op een premium plek zonder of met drank, toegang, hapjes en VIP service. Bel of ap 06-26328025 voor meer info.

Afgelopen weekend was Trafassi nog live te zien op grote Koningsdag festivals:

CARIFESTA Caribbean PINKSTER Party

Datum: Zondag 20 mei 2018

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston CLUB te Rijswijk (ingang Casino)

Adres: Kessler Park 30 (parkeren hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park)

Muziek: TRAFASSI, SENZY en special guest

Catering: Surinaams-Javaans(Royal Java Food)

Toegang: 21+ (beveiliging aanwezig)

Dresscode: feestelijk! (geen petjes en/of sportkleding)

Entree: voorverkoop vanaf 10 euro excl. fee via http://carifesta.eventbrite.com (poort duurder!)

Info: 010-2151770