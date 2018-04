Bouterse verwacht snel besluit over uitsluiten partijblokken

PARAMARIBO, 29 apr – President Desiré Bouterse verwacht een snelle besluitvorming wat betreft het wel of niet weren van partijcombinaties. Het uitsluiten van zulke samenwerkingsvormen tussen politieke partijen tijdens de verkiezingen, is voorgesteld. Het betreffende rapport van de presidentiële commissie onder leiding van ex-president Jules Wijdenbosch, wordt binnenkort besproken met het parlement. “We moeten snel afronden”, zegt Bouterse.

Hij wil zo snel mogelijk duidelijkheid. Hoewel sommige politieke partijen alleen de verkiezingen willen ingaan, is hun standpunt niet helder. “Er zijn partijen met een bepaalde mening, maar als oom Jules ze uitnodigt, een andere mening uiten. En dan heeft de partijvoorzitter een mening en de delegatie die de partij stuurt heeft weer een andere mening. Dat is natuurlijk een aangelegenheid van hun partij, maar we moeten snel afronden”, zei Bouterse tijdens een vergadering van regeringspartij NDP.

De bespreking met het parlement en de debatten daar moeten in dit licht worden gezien. “Er zijn meningsverschillen. Een vraag is of het nog voor de komende verkiezingen zal gelden of niet”, aldus Bouterse. De NDP zelf heeft een uitgesproken mening. De partij zal zonder partners deelnemen aan de verkiezingen. Het wordt dan de tweede achtereenvolgende keer. In 2015 behaalde de partij een meerderheid in het parlement.