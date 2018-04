“Suriname: Je kan niet anders dan er verliefd op worden”

PARAMARIBO, 28 apr – “Om aan te tonen hoe waardevol dit land is. Je kan niet anders dan er verliefd op worden”. Met die uitspraak heeft de Vriendenkring België – Boven-Suriname deze week onderstaande kleine preview van hun Suriname reis online gezet. En het is niet zomaar een reis, maar een bijdrage aan het bio landbouwproject Saamaka Woosu in Boven Suriname.

Het begon allemaal in 2014 na een inleefreis in het binnenland van Suriname. “We hoorden voor het eerst over het bio landbouwproject door en voor vrouwen. Natuurlijk hadden we zin om mee onze schouders onder dit project te steken! Deze prachtige gemeenschap moet geholpen worden opdat zij een menswaardiger bestaan kunnen opbouwen” aldus de organisatie.

“Ondertussen zijn we in 2018 belandt. We hebben vreugde gekend, ontgoochelingen… Maar bovenal ook gezien dat het werkt. Met veel geduld, begrip en nimmer aflatende ondersteuning wordt dit project een succesverhaal om nooit meer te vergeten”

Bekijk de preview met luchtopnames genomen met een eenvoudige Spark DJI: