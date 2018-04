Bouterse kondigt justitieel onderzoek naschoolse opvang aan

PARAMARIBO, 28 apr – Er komt een justitieel onderzoek naar de misstanden bij de uitvoering van het project Naschoolse Opvang. Dit zegt president Desiré Bouterse. Hij wil met een schone lei beginnen. Het project komt terug in 2019. “Ik heb één van de trekkers van de Naschoolse Opvang, Ivan Graanoogst, al gezegd dat we het bij de justitie zullen droppen”, aldus Bouterse.

Graanoogst was voorzitter van de uitvoeringscommissie. Bij de uitvoering tijdens de eerste regering Bouterse is veel fout gegaan. Vooral met de voeding voor schoolkinderen is flink gestoeid. Sommige scholen kregen, op papier, veel meer porties dan er kinderen waren. Leerkrachten waren in sommige gevallen in staat hun hele woonstraat te voeden. Politici van regeringspartijen pikten ook een graantje mee.

Hele gaarkeukens werden door partijbonzen beheerd. Ook de bereiding van het voedsel kon soms te wensen overlaten. Voedingswaren die via het project mochten ingekocht, waren niet terug te vinden in het bereide eten. Volgens een technisch onderzoek is ruim honderd en twintig miljoen Surinaamse dollar niet te verantwoorden. Bouterse wil hoe dan ook een doorstart, “omdat de nood daar is.”