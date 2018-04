Viering International Jazz Day voor de 5e keer in Suriname

PARAMARIBO, 28 apr – Op 30 april 2018 wordt International Jazz Day voor de 5e keer in Suriname gevierd. Voorafgaand aan het grote concert op maandag met o.a. Lady Shaynah & Band uit Nederland en The Stamps Jazz Quintet uit de VS, zijn er nog tal van activiteiten.

Zo was er op vrijdag reeds een master class van Lady Shaynah. Op zaterdag 28 april is er een Jam Session in muziek Cafe Dizzy. En op maandag 30 april is er een speciale school voorstelling op de Ancillae Burgosschool aan de Henk Arronstraat.

International Jazz Day is in 2011 uitgeroepen door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, om de aandacht te vestigen op jazz en haar diplomatieke rol van het verenigen van mensen in alle uithoeken van de wereld. Het wordt jaarlijks gevierd op 30 april, ook in Suriname.