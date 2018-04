‘World Day for Safety at Work’ training in Suriname

PARAMARIBO, 27 apr – Er was vrijdag grote belangstelling van directieleden en Safety and Health managers voor een training in verband met de World Day for Safety at Work. De training, georganiseerd door de Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB) in samenwerking met het Internationale Training Center van de ILO in Courtyard by Marriott, heeft als doel om de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen.

De training wordt verzorgd door Joan Telgt, gecertificeerd ITC- ILO-trainer van het ‘Essentials of Occupational Safety and Health Program’.