Paul Somohardjo zegt Surinaamse politiek vaarwel in 2020

PARAMARIBO, 28 apr – Paul Somohardjo, één van Surinames oudste politici, houdt het over twee jaar voor gezien. De vier en zeventig jarige leider van Pertjajah Luhur, PL, acht het tijd voor een overname. ‘Kundige en capabele’ partijleden worden voorbereid op de overname. Vanwege ervaringen in het recente verleden, wordt de nodige zorgvuldigheid betracht. Wat vooral voorkomen moet worden, is dat de PL ‘voor kruimels’ wordt verkocht.

Nog na de laatste verkiezingen voor parlement en ressortraden zijn leden overgelopen. De partij wil zich deze keer beter voorbereiden. Hoe het ook zij, het moment van afscheid nemen nadert. “Winnen of niet winnen, ik ga stoppen met de politiek”, zegt Somohardjo tegenover Dagblad Suriname. Het vertrek was eerder aangekondigd. Vorig jaar wil hij al afronden. Toen vroegen partijfunctionarissen hem nog even aan te blijven.

Nu zal het er dus toch van komen. Paul Somohardjo is van 2005 tot 2010 voorzitter geweest van het parlement. Hij deed zijn intrede in de politiek als lid van de Nationale Partij Suriname. In de jaren zeventig werd hij voor het eerst lid van het parlement. In de aanloop naar Surinames staatkundige onafhankelijkheid, speelde Somohardjo een voorname rol. Hij behoorde tot de drie leden van de regeringsfractie die tegen de onafhankelijkheid waren.