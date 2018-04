SuriToppers terug met nieuwe concerttour

AMSTERDAM, 27 apr – In 2011 begon SuriToppers als eerbetoon aan het Suriname Populair Songfestival, maar het groeide al snel uit tot een groot muziekspektakel. Na vier succesvolle edities en meer dan 25.000 bezoekers is SuriToppers nu terug met een gloednieuwe editie! In mei en juni is SuriToppers met vijf theaterconcerten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te zien.

Er zullen optredens plaatsvinden van prominente namen en gasten uit Suriname en de Surinaamse muziekwereld waaronder Powl Ameerali, Benjamin Faya, Sijtske Tjon A Tjoen, Maroef Amatstam, Maikel Groenhart, Nisha Madaran en Ngina Devis. Gastheer/presentator is de legendarische Henk van Vliet en het geroemde SuriToppers orkest staat uiteraard onder leiding van Ernesto van Dal.

Het belooft een fantastische en memorabele avond te worden vol nostalgie en heerlijke Surinaamse muziek! De data zijn:

31.05.2018 – De Meervaart, Amsterdam

01.06.2018 – De Meervaart, Amsterdam

10.06.2018 – Nieuwe Luxor, Rotterdam

16.06.2018 – Zuiderstrandtheater, Den Haag

17.06.2018 – De Meervaart, Amsterdam

Check ook de oproep van Henk van Vliet uit Suriname: