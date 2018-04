Overheden Suriname en Nederland krijgen rechtszaak aan de broek

PARAMARIBO, 27 apr – Zowel de Nederlandse als de Surinaamse justitie wordt aangeklaagd door ondernemer Shyam Guptar. Het is zijn zoveelste vordering tegen smaad. Guptar heeft nog steeds last, haast dertig jaar sinds hij voor het eerst werd vervolgd. De aanklacht: betrokkenheid bij drugssmokkel en witwaspraktijken. De rijstmagnaat weet niet waar het vandaan komt.

Wat wel vaststaat, is dat hij er economisch en financieel erg onder te lijden heeft. Dat is nog steeds het geval. Volgens Guptar heeft hij ‘tientallen miljoenen’ dollars verloren vanwege de aantijgingen. Er zijn in totaal drie strafzaken tegen hem ingezet. Geen van de drie heeft geleid tot een veroordeling. Wel heeft Guptar aan beide zijden van de oceaan, tijd in voorarrest moeten doorbrengen.

Een groot deel van zijn bedrijven is intussen ter ziele. In Suriname zelf hebben handelsbanken lange tijd de deur dicht gehouden als hij aanklopte. Vandaar ook de claims. Het gaat overigens niet alleen om geld. “Ik wil mijn naam voor eens en voor altijd zuiveren. Wie nog twijfelde, wil ik van het tegendeel overtuigen. Ik wil er een dikke streep onder zetten”, zei Guptar tijdens een persconferentie in Paramaribo.