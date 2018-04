‘Eis voor vervroegde verkiezingen in Suriname niet haalbaar’

PARAMARIBO, 27 apr – Het heeft geen zin meer om vervroegde verkiezingen te willen afdwingen. Dit zegt bestuurskundige August Boldewijn. Aanleiding is de eis van protestgroep Next Generation Movement. Die wil dat er nog dit jaar verkiezingen worden uitgeschreven voor onder meer een niew parlement. Boldewijn ziet geen rechtvaardiging voor de eis. De groep kan geen behoorlijk maatschappelijk draagvlak aantonen. Maar ook dan is het geen haalbare kaart.

Daar zijn voldoende staatrechtelijke gronden voor te noemen. “Zolang de regering de meerderheid heeft in het parlement, mag men het vergeten. Het gaat niet lukken”, zegt Boldewijn tegenover de Ware Tijd. En dan zijn er nog de wettelijke procedures en termijnen die gevolgd moeten worden. Onder meer moeten kiezers- en kandidatelijsten aan het publiek worden getoond. Deze ‘ter inzagelegging’ is aan een bepaalde tijd gebonden.

Ook moeten de kiezerslijsten worden opgeschoond binnen een zekere periode. “Alles na eind mei heeft geen zin, want dan zit je echt aan de vooravond van de verkiezingen”, aldus Boldewijn. Van vervroegde verkiezingen kan dan ook geen sprake meer zijn. Next Generation Movement heeft nog enkele protestdagen gepland. De regering moet voor eind mei het mandaat terug geven. Volgens de groep is het tijd voor een ‘nieuwe wind’ in Suriname.