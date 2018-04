In Memoriam: pater Gerard Geyskens, SDS

PARAMARIBO/HAMONT, 26 apr – In Hamont, België is pater Gerard Geyskens op dinsdag 24 april na langdurige ziekte heengegaan. Pater Gerard(78) heeft in augustus vorig jaar zijn missie in Suriname afgesloten en is voorgoed teruggekeerd naar België. Nog heel goed in de herinnering is het afscheidsfeest in de Heilige Driekoningenparochie op 21 augustus vorig jaar, temidden van de parochianen van Paramaribo-Noord, die pater Gerard altijd heel nauw in zijn hart heeft gedragen. Met een opgewekte pater Gerard op het afscheidsfeest had niemand kunnen vermoeden dat hij nauwelijks acht maanden later er niet meer zou zijn.

Pater Gerard is geboren op 18 juni 1939 te Ellikom, België, en is als priester gewijd op 10 juli 1966 te Meeuwen, België. Daarvóór had hij van 1962 tot 1966 zijn theologiestudie gedaan aan de Universitas Gregoriana te Rome. Pater Gerard was dus lijfelijk aanwezig in Rome tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie, iets waar hij heel geanimeerd over kon vertellen. Van 1966 tot 1978 was hij werkzaam als pastoor in het Bisdom Logroño in Spanje.

Hij arriveerde in Suriname op 26 juli 1988 en werd aangesteld als pastoor van de Heilige Driekoningenparochie, wat hij tot aan zijn vertrek is gebleven. Hij was ook vele jaren lid van de Priesterraad en het College van Consultoren van ons Bisdom. De uitvaart van Pater Gerard Geyskens was woensdag jl.