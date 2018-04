‘Communicatie Korps Politie Suriname met burgers zwak’

PARAMARIBO, 25 apr – Voorlichting en communicatie vanuit het Korps Politie Suriname, KPS, verlopen niet naar wens. Dit stelt Krishna Mathoera, VHP-parlementariër en oud-politiecommissaris. Informatie die wordt verschaft is vaak niet volledig of voldoende. Ook is de Public Relations afdeling van het korps moeilijk te bereiken. Volgens Mathoera heeft deze manke ontwikkeling maar met één groot probleem te maken.

De regering begrijpt maar niet wat de rol van de politie is in de samenleving. In een tijd van crisis heeft de criminaliteit de neiging te verergeren. Mathoera zegt tegenover De West dat voorlichting en communicatie dan zeer bruikbare instrumenten zijn bij de bestrijding. De samenleving kan dan geïnformeerd worden. Ook kunnen samenwerkingsrelaties worden opgebouwd met burgers.

Buurt- en religieuze organisaties, beveiligingsbedrijven en burgers zelf kunnen helpen de criminaliteit beheersbaar te houden. Maar dan moet wel geïnvesteerd worden in apparatuur en goed getraind communicatiepersoneel. Volgens Mathoera valt de laatste jaren juist op dat de regering weinig geïnvesteerd heeft in de politie. Uiteraard heeft ook de communicatie daar te lijden van gehad.