Betrokkenheid Surinaamse legerofficier bij moord wordt ontkend

PARAMARIBO, 25 apr – Betrokkenheid van een legerofficier bij de moord op de burger Melvin Seymor wordt ontkend door de autoriteiten. Minister Stuart Getrouw zegt dat justitieel onderzoek heeft uitgewezen dat de man zelfmoord heeft gepleegd. Het moet gebeurd zijn in de woning van zijn buitenechtelijke vriendin. De vrouw is dochter van een legerofficicier die tegen de relatie was.

De negenendertigjarige Seymor is met een schot in het hoofd aangetroffen in een woning aan de Livornoweg, aan de rand van Paramaribo. Hoewel het onderzoek nog moet worden afgrond, wordt er van uit gegaan dat het een geval van zelfmoord betreft. “Dit is de rapportage na breed onderzoek. Ik ga af op wat aan mij gerapporteerd is”, zei Getrouw in het actualiteitenprogramma Bakana Tori.

De familie van Seymor is er niet van overtuigd dat het om zelfmoord gaat. Daarom is president Desi Bouterse gevraagd om een onderzoek te laten instellen. De familie vermoedt dat de vader van de vrouw verantwoordelijk is. Beweerd wordt dat de politie het lijk opmerkelijk snel verwijderde. Bloedsporen zijn ook snel weggespoeld. Melvin Seymor is inmiddels begraven.