Koningsdag: Surinaams feest met Passion in Musroom Moerkapelle

Eind deze week, op vrijdag 27 april a.s., is het weer Koningsdag in Nederland. Omdat de mei-vakantie die dag ook begint is het een goed moment voor een feestje en wel een Surinaams feestje in de nieuwste hot-spot van Zuid-Holland: Musroom te Moerkapelle! Het wordt een 100% Surinaams feestje want te gast is de populaire UrbanKawina formatie PASSION.

Deze 17-koppige band speelt niet alleen kawina maar maakt unieke muziek door kawina met o.a. zouk, merengue, pop, chutney en urban nummers te combineren. Tussendoor draait DJ Senzy de lekkerste hits uit Suriname. We starten om 21.00u en eindigen om 02.00u, dus kom op tijd!

Kaarten zijn de voorverkoop slechts 10 euro! Te koop bij restaurant Warung Mini in Den Haag en in Rotterdam via 010-2151770. Je kunt ze ook online halen via carifesta.eventbrite.com – Op de avond zelf zijn kaarten bij de poort 15 euro.

Over Musroom Moerkappelle

Musroom is de nieuwste evenementenlocatie voor Surinaamse gerelateerde evenementen, maar ook voor privé feesten en partijen. Gelegen aan de Bredeweg 66A in Moerkapelle, Zuid-Holland is deze goed bereikbaar vanuit diverse grote steden. Parkeren voor de deur. Op vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag) kun je kennis maken met Musroom op de Koningsdag Party met UrbanKawina van PASSION en DJ Senzy!

VIP arrangementen via 06-26328025

Koningsdag: Musroom invites Passion & Senzy

Vrijdag 27 april 2018

Musroom

Bredeweg 66 A

Moerkapelle

Tijd: 21.00u – 02.00u

Line-up: PASSION & SENZY

Kaarten: vanaf €10 hier te koop

Dresscode: feestelijk – geen sportkleding en/of petjes

Beveiliging & catering aanwezig

Parkeren: gratis voor de deur

Info: 010-2151770 of www.carifesta.nl