Brandstof ontvreemd bij bedrijf verdachte Surinaamse ondernemer

PARAMARIBO, 23 apr – Er zijn duizenden liters brandstof ontvreemd op een adres van ondernemer Radj Oedit. De eigenaar van mediagroep Ramasha en een rijstproductiebedrijf wordt verdacht van handel in drugs. Volgens de Ware Tijd is ruim drieduizend liter brandstof ontvreemd uit opslagtanks in saramacca. De tanks staan op het bedrijfsterrein van Oedit. Tot de gestolen waar behoort ongeveer vijftienhonderd liter vliegtuig brandstof. Het moment is opmerkelijk.

Volgens Arian Ramlakhan is de brandstof gestolen in periode waarin de justitie het terrein in beslag had genomen. Het terrein was afgezet nadat een vliegtuig met drugs was geland op een nabij vliegveld. Het vliegveld hoort bij het bedrijfsterrein. Volgens Oedit wordt het verld uitsluitend gebruikt voor vliegtuigtuigen die de padievelden bespuiten. De in Nederland vertoevende ondernemer ontkent elke betrokkenheid.

Intussen heeft de justitie zelf problemen met het in de hand houden van de strafzaak. Volgens advocaten zijn de aangehouden arbeiders van Oedit mishandeld. Er zijn onder meer tasers gebruikt om verklaringen afgelegd te krijgen. De meest verdachten zijn intussen ook vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie heeft ook lange tijd getracht het contact tussen verdachten en hun advocaten te voorkomen.