Ex-minister: kiezer moet weer vertrouwen krijgen in Surinaams kiessysteem

PARAMARIBO, 23 apr – De kiezer moet weer vertrouwen krijgen in het kiessysteem. Dit zegt voormalig minister van Planning & Ontwikkelingssamenwerking Stanley Raghoebarsing (VHP). Dat het bergafwaarts gaat met het vertrouwen, is buiten kijf. Het systeem komt als oneerlijk over. Ook wordt het als ingewikkeld ervaren. Dat demotiveert. En dan is er nog het overlopen van politici wanneer zij eenmaal gekozen zijn.

Dat moet bij menig overtuigd kiezer de moed diep in de schoenen doen zinken. “Het kan nooit de bedoeling zijn van de wet om je te laten kiezen en vervolgens te laten omkopen. Dat is verloedering van de spelregels van het kiessysteem”, zegt Raghoebarsing tegenover Dagblad Suriname. Wanneer gesproken wordt over hervorming van het systeem, zou er ook naar gekeken moeten worden.

Maar ook het verschil tussen districten wat betreft het aantal vereiste stemmen, werkt ontmoedigend. In dichtbevolkte districten als Paramaribo en Wanica is het aantal vereiste stemmen ruim tien keer hoger. “Dat is oneerlijk naar de kiezers toe in de districten Paramaribo en Wanica. Dat moet een stuk eerlijker. Het systeem is ingewikkeld en leidt tot demotivatie bij kiezers en politieke partijen”, aldus Raghoebarsing.