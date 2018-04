‘Nationale Partij Suriname wars van zelfverrijking en oneerlijkheid’

PARAMARIBO, 23 apr – De Nationale Partij Suriname, NPS, staat niet voor zelfverrijking en oneerlijkheid in de politiek. Dit zegt Ronald Assen, gewezen minister van Planning & Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie. Tijdens een lezing voor Het Noorderlicht, een onderafdeling van de partij, wees Assen op de geschiedenis. Tijdens de drie regeringen van president Ronald Venetiaan zijn oneerlijke praktijken bestreden en gemeden. Toch was er de periode dat er met domeingrond gesjoemeld werd.

Dat was tijdens de laatste regering Venetiaan. Toen beheerde coalitiepartner Pertjajah Luhur het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer. Hoewel vaker publiekelijk geknoei met grond is aangehaald, werd niet ingegrepen. Daar was een goede reden voor. “Als we zouden ingrijpen, zou de regering ten val worden gebracht”, zei Assen. Een kwestie dus van gedogen om de zoete vrede.

Het land is daarmee veel leed bezwaard. Voorkomen moest worden dat de macht in verkeerde handen zou komen. “Dan waren we versneld terechtgekomen in de verslechterde situatie waarin het land nu verkeert. Dus heeft de NPS het geslikt”, aldus Assen. Bij de NPS gaat het nationaal belang voor. Assen waarschuwt wel voor infiltratie vanuit de onderwereld via familie, vrienden en sponsoring.