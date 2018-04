Oogstplannen Surinaamse padieboeren vallen in het water

PARAMARIBO, 22 apr – Padieboeren komen in nog meer problemen te verkeren, nu het blijft regenen. Volgens de officiële klimaatkalender breekt nu de ‘grote regentijd’ aan. Doorgaans is het voor boeren al een zorgpunt. Maar de padieboeren kampen al tijden met tegenvallende opkoopprijzen. Doordat er dit seizoen te laat is ingezaaid, valt de oogstperiode samen met het begin van de regentijd. Dat gaat kosten. De uit klei gehakte doorvoerwegen veranderen in modderpoelen.

Oogsten betekent extra zwoegen en ploegen. Dat blijft niet zonder financiële gevolgen. Dit nu is wat extra pijn doet en waar voor gevreesd wordt. De boer is verantwoordelijk voor het transport tot aan de geasfalteerde wegen. Dat te laat is ingezaaid, wreekt zich dus. De voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynannan Oemraw, zegt tegenover Dagblad Suriname dat er bij de inzaai geen irrigatiewater was.

Dit heeft het hele werkproces van de boeren in de war geschopt. Volgens Oemraw speelt ook het type padie dat is ingezaaid een vervelende rol. Veel boeren hebben gekozen voor een nieuw ras uit buurland Guyana. Dit in de plaats van de rassen die het eigen onderzoeksinstituut Adron aanbiedt. Het Guyanese ras levert meer op, maar moet bijna drie weken langer in het veld blijven staan. Dat schuift nu de regenperiode in.