Line-up SuriToppers Show 2018 bekend

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 22 apr – De line-up van de theatershow ‘De SuriToppers’ is bekend. Het gaat om toppers uit Suriname zoals Benjamin Fayah, vertolker van de winnende compositie Yu Kor Mi Ati van Suripop XIX, Suripopkoning Powl Ameerali, Ngina Devis, Michael Groenhart, Nisha Madaran, Maroef Amastam en Sijtske Tjon A Tjoen.

Er zullen in totaal vier shows plaatsvinden. De eerste twee, op 31 mei en 1 juni, worden in theater De Meervaart in Amsterdam gehouden. Daarna staat het programma een concert op 10 juni in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam en de laatste show vindtplaats op 16 juni in het Zuiderstrandtheater van Den Haag.

Ook bij Suritoppers 2018 staat het orkest onder leiding van Ernesto van Dal en neemt Henk van Vliet de presentatie voor zijn rekening. Beiden komen uit Suriname.