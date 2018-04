‘Gebruik Cryptocurrency heeft wel toekomst in Suriname’

PARAMARIBO, 22 apr – Wereldwijd is het bekend dat cryptocurrency terrein blijft winnen. Zelfs topvrouw Christine Lagarde bij het IMF geeft aan dat cryptocurrency geen directe bedreiging vormt voor de financiële stabiliteit in de wereld. Ook in Suriname blijkt investeren in Bitcoin populair te worden. De organisatie OMNIA-Tech is in Suriname de grote handelaar en exploitant van cryptocurrency waaronder ook de Bitcoin. Volgens OMNIA-voorman Navarro Alvares is het voor hem geen nieuws wat Lagarde zegt.

De bekenning is slechts een bevestiging van waar Bitcoin en andere cryptocurrencies voor staan. Alvares geeft aan dat hij in Suriname wel een toekomst ziet als het gaat om het gebruiken van cryptocurrency als geldig betaalmiddel. Hoe dan ook cryptcurrency is in de lift en Suriname heeft geen andere keus dan zich aan te passen aan de ontwikkelingen in de wereld. Volgens Lagarde is er veel aandacht voor de risico’s maar mogen de voordelen van digitale valuta’s niet worden vergeten.

“De grote economiën van de wereld zijn al bezig om cryptocurrecy een plek te geven in hun financieel systeem. Zelfs Duitsland heeft cryptocurrency geaccepteerd als betaalmiddel. Het is wel geen wettig betaalmiddel maar wel een legaal betaalmiddel. En dat gebeurd sinds vorig jaar. Als je investeert in cryptocurrency en deze in waarde stijgt kan je wel heel veel dingen mee betalen. Deze ontwikkeling brengt meer draagkracht en meer koopkracht met zich mee wat zorgt voor meer geld in het land wat natuurlijk kan zorgen voor een stabiele munteenheid. En dat is wat cryptocurrency kan betekenen voor Suriname” aldus Alvares.

