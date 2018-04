Surinam Airways over vertraging: wij nemen geen risico

PARAMARIBO, 21 apr – “Wij nemen geen enkel risico als het om veiligheid gaat.” Dit zeggen de veiligheidsfunctionarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM. Het defect aan de motor van de Airbus 340 werd al gemerkt tijdens de vlucht naar Paramaribo. Toen het toestel eenmaal aan de grond was, is een grondige inspectie verricht. Besloten werd de vlucht uit te stellen. “Je kiest voor onveiligheid of vertraging, ik denk dat de keus niet moeilijk is”, zegt het hoofd Kwaliteitsbewaking, Cecil Valies.

Het technisch personeel moest aan de slag. Het bleek dat een onderdeel uit Miami overgevlogen moest worden. “Het belangrijkste is dat er een veilige operatie gegarandeerd wordt. Wij moeten daarvoor zorgen”, zei Valies tijdens een persbriefing van de SLM. Er zijn technische problemen die snel verholpen kunnen worden. Weer andere vergen meer tijd en vooral aandacht.

Er wordt dan ook gerekend op begrip van het reizigerspubliek. De reacties van passagiers waren niet van de lucht. Al direct nadat bleek dat de vlucht naar Amsterdam niet doorging op de aangegeven tijd, ontstond er tumult op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het bedrijf blijft erbij dat er geen keus was. “Onderweg was er een klacht. Dus moesten we ernaar kijken toen het toestel aan de grond was”, zegt veiligheidsfunctionaris Orlando Mahinderpersad.