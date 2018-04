Davido geeft optreden in Suriname op zaterdag 19 mei

PARAMARIBO, 21 apr – Davido, de heetste AfroBeats ster van dit moment, bezoekt volgende maand voor het eerst Suriname voor een concert. Hij geeft op zaterdag 19 mei een optreden in At Live Entertainment, voorheen Flamboyant Park als hoofdact van het Extravaganza Caribbean Festival. In het voorprogramma staan de Kasimex Houseband, Psycho en de Dj’s Gilly Gonzales, Danny Play en Andy Safado. De organisatie achter het evenement Black and Sexy Entertainment heeft met het Extravaganza concept reeds een aantal succesvolle edities beleeft in Amsterdam, Nederland.

Voordat hij naar Suriname vliegt, geeft Davido op 18 mei 2018 een optreden in de club The BOX Amsterdam. “Het idee achter het Extravaganza Caribbean Festival is het organiseren van een concert met verschillende thema’s en grote artiesten uit heel de wereld. Dit zijn artiesten die zich in de muziek scene hebben bewezen en vaak meermaals in de Internationale Top 40 maar ook de nationale top 10 hebben gestaan”, vertelt promotor Peter ‘Double U’ Waterberg.

De 25-jarige Davido oftewel David Adedeji Adeleke zoals hij officieel heet, is in Atlanta(VS) geboren en opgegroeid in Lagos, Nigeria. Hij heeft diverse grote hits op zijn naam staan zoals ‘Fall’, ‘Fia’ en ‘If’. Met ‘Fall’ scoorde hij een nummer 1 hit in Suriname: