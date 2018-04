Surinaamse rechter verbiedt vrijlating verdachte in zaak containerdrugs

PARAMARIBO, 21 apr – De rechter-commissaris heeft bevolen dat ondernemer Ferozkhan S. aangehouden blijft. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het smokkelen van ruim veertig kilogram cocaïne in vrachtcontainers. De containers zouden verscheept worden naar Europa. De verdediging had een verzoek tot voorlopige vrijlating ingediend. De man zou niets afweten van de verboden vracht.

Er zou sprake zijn van een ‘opgezette zaak’. Ferozkhan S. meent er in geluisd te zijn door derden. “Hij is onschuldig en weet niets van drugs af. Hij wist niet wat er speelde. Hij is voor de gek gehouden”, zegt advocaat Raoul Lobo tegenover de Ware Tijd. Ferozkhan S. blijkt de eigenaar te zijn van één van de twee vrachtcontainers. Een zekere K.R. had afgesproken om goud in de deur van een container te plaatsen.

Van goud is geen spoor gevonden. Wat wel is aangetroffen, is de cocaïne. Die is verstopt in de ijzeren balken aan de onderkant van twee containers. De containers stonden op de Jules Sedney haven in Paramaribo. K.R. is blijkbaar nog zoek. Volgens de advocaat is niet bewezen dat de ondernemer voor de vangst in de buurt is geweest van de containers. Lobo wil binnenkort weer vragen om voorlopige vrijlating.