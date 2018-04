‘Nederland is het land van de haat’ zegt Facebook moderator

AMSTERDAM, 21 apr – Vandaag in De Volkskrant een uitgebreid artikel over reacties op Facebook. De Nederlander Erik werkte als Facebook-moderator. Nu zit hij al maanden in therapie. Hij schrok van de intense haat, tegen asielzoekers, Marokkaanse Nederlanders en zwarte mensen en noemt Nederland, het land van de haat. Hij deed bij de Volkskrant anoniem zijn verhaal. Dat wordt ondersteund door gelekte e-mails, interne documenten en het relaas van een collega.

Voor het Nederlandse team werken tussen de vijf en acht mensen. Die modereren overigens ook het Surinaamse gedeelte van Facebook vanwege de Nederlandse taal. Volgens de krant krijgt dat team dagelijks ongeveer 8000 meldingen over discriminerende, racistische en haatdragende berichten vanuit Nederland. Vooral rond Sinterklaas, verkiezingen en demonstraties van de PVV neemt het aantal flink toe.

Ook rond Sylvana Simons zien, die een geliefd mikpunt voor haat en racisme is, ziet Erik veel haat reacties binnenkomen. Simons geldt binnen Facebook als publiek persoon, vertelt Erik, en het beleid is dat daar praktisch alles over gezegd mag worden. Erik ziet het ene na het andere bericht over Simons voorbij komen. ‘Ga terug naar je apenland’, ‘Ik gooi je zwarte k*t in de gracht’, of ‘Sterf, hoer’. Allemaal toegestaan door Facebook.

Sylvana Simons openbaart in augustus vorig jaar zelf een privébericht dat ze via Facebook ontvangt van ene Egbert. ‘STERF!! Achterlijke kankerzwarte! Please donder op en laat ons land met rust! Misselijkmakende zandvreter! Wij blank volk hadden jouw zwarte volk lekker in slavernij moeten houden! Toen waren jullie nog braaf en luisterden jullie!’

Het mag van Facebook. Erik kan er niet aan wennen. Alles wat hij als mens verachtelijk vindt, moet-ie als content moderator accepteren en dat breekt hem op.

Het volledige verhaal is te lezen in het artikel ‘De ellende achter de façade van Facebook‘.