Racistische bewoners Duindorp blijven Surinaamse vrouw terroriseren

DEN HAAG, 21 apr – De Surinaamse Marina Meubelman was afgelopen winter al slachtoffer van vernielingen en bedreiging in de Haagse wijk Duindorp. Deze week was het weer raak: Op de ramen van Marina is met een bijl ingehakt door buurtbewoners en ook haar auto is vernield. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Wat nu de aanleiding kan zijn voor de ernstige vernielingen zegt ze niet te weten. “Ik wil echt in vrede leven met de andere bewoners” zegt ze tegen de krant.

De ernstige agressie en vernielingen tegen allochtone mede-bewoners lijkt kenmerkend voor de buurt. Volgens de krant was een Marokkaanse familie in de wijk eerder deze week het slachtoffer van buurtbewoners. Na een uit de hand gelopen gewelddadige confrontatie tussen Duindorpers die zich ergerden aan de enorme trouwstoet van de dochter van het Marokkaanse gezin, gingen ook bij hen de ruiten in. In de dagen erna werd het huis van de familie bekogeld met eieren.

Voor beide incidenten is vooralsnog niemand aangehouden. De buurt in stadsdeel Scheveningen staat bekend om zijn afkeer van mensen buiten hun eigen kring, maar tot op heden is er vanuit de politiek nooit gereageerd op de situatie in Duindorp.

Foto(c) Algemeen Dagblad: auto van Marina is ook vernield. Meer foto’s en een uitgebreide reportage bij het Algemeen Dagblad.