Werkbespreking ministerie van BuZa met Honorair Consuls in Suriname

PARAMARIBO, 21 apr – De minister van Buitenlandse Zaken in Suriname, Yldiz Pollack-Beighle heeft deze week een werkbespreking gevoerd met de Honorair Consuls (HC’s), gevestigd in Suriname. Het doel van het overleg was enerzijds de relaties tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de HC’s te intensiveren en anderzijds deze nauwer te betrekken bij het leveren van een bijdrage aan de verdere verdieping van de bilaterale relaties met de landen, die zij vertegenwoordigen.

Een ereconsul of honorair consul is – net zoals een ambassadeur of een consul – een persoon die aangesteld is door een overheid om haar belangen te behartigen in een ander land, ten behoeve van dat land of zijn burgers. Zij zijn, anders dan de ambassadeurs of beroepsconsuls onbetaald actief.

Honorair consuls hebben niet noodzakelijk de nationaliteit van het land dat ze vertegenwoordigen. Het is in hoofdzaak een eretitel.