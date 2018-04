‘Suriname is nog steeds een veilige plek voor vakantie’

PARAMARIBO, 20 apr – Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in Suriname heeft gereageerd op het incident, waarbij vorige week enkele buitenlandse toeristen hardhandig zijn beroofd. Volgens minister Stephen Tsang is Suriname, vergeleken met andere landen in de regio, nog steeds één van de veiligste toeristische bestemmingen. Dat schrijft Dagblad Suriname.

Volgens het dagblad betreurt zijn ministerie het incident, welke zich vorige week heeft voorgedaan op weg naar Langatabiki, waarbij zowel Surinamers als enkele buitenlandse toeristen hardhandig zijn aangepakt. Het incident werd breed uitgemeten in de pers, zowel in Suriname als Nederland. Zo stelde De Telegraaf de vraag ‘Hoe veilig is de toerist in Suriname?‘

Binnen het Toerismebeleid van het ministerie staat veiligheid hoog op de agenda, omdat toeristen hier ook veel belang aan hechten. Tsang gaat daarom met zijn collega’s van Defensie en Justitie en Politie alle mogelijkheden bekijken om meteen de surveillance op te voeren, zodat het veiligheidsgevoel bij zowel Surinamers als toeristen gewaarborgd blijft.

Ook grote reisorganisaties als TUI en Kras zien Suriname als een veilige bestemming. “Elk land en elke stad kent gebieden waar je als toerist beter niet kunt komen. Dat zal ook voor Suriname gelden” zeggen de bedrijven tegen De Telegraaf.