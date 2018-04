FunX Music Awards: Dyna weer genomineerd voor ‘Best DJ’

ROTTERDAM, 20 apr – Op dinsdag 8 mei worden de FunX Music Awards weer uitgereikt in Paradiso Amsterdam. In de categorie ‘Best DJ’ won de in Suriname geboren DJ Dyna al twee jaar achter elkaar. En ook dit jaar is de populaire DJ genomineerd meldt goodtimes.org.

DYNA heeft onlangs getekend bij Spec Artist Management waar onder andere ook Ronnie Flex en Boef onder contract staan. Gaat het hem dit jaar weer lukken om de Award voor Best DJ binnen te halen? Jij bepaalt mee want je kunt je stem uitbrengen, hier via funx.nl.

Als je stemt maak je óók nog eens kans op kaarten voor de Award Show in Paradiso. Stemmen kan hier.